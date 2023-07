F1 : Hamilton en remet une couche pour son avenir

Arnaud De Kanel

Lewis Hamilton revient bien en forme ces dernières semaines. Quatrième à Spa dimanche, le Britannique va passer la trêve estivale à la quatrième position au championnat du monde, à un petit point de Fernando Alonso. Il court toujours vers un huitième sacre mais il devra retenter sa chance l'an prochain au vu de l'avance de Max Verstappen. Pour cela, il lui faudra également signer un nouveau contrat avec Mercedes.

Rien n'est encore bouclé pour l'avenir de Lewis Hamilton. Le pilote Mercedes sera en fin de contrat à l'issue de la saison et il n'a toujours pas prolongé. Il est presque inimaginable de le voir prendre sa retraite sur un échec et il devrait donc continuer l'aventure mais le dossier traine. Le septuple champion du monde fait le point.

«Personne ne peut comprendre toute la complexité de la situation»

« Je pense que c’est certainement une montagne russe émotionnelle des deux côtés, parce qu’il s’agit d’un homme d’affaires, mais il a aussi son côté personnel. C’est un processus en cours et personne ne peut comprendre toute la complexité de la situation. Je vais en profondeur avec mes contrats. Mais je prévois d’être ici. J’ai beaucoup de travail à faire avec cette équipe », a déclaré Lewis Hamilton dans des propos retranscrits par Nextgen-Auto . Le pilote se dit encore très motivé à l'idée de courir en F1.

«Très reconnaissant d’avoir encore cette passion et cet amour pour ce que je fais»