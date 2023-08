F1 : Grosse révolution chez Alpine, Gasly prévient tout le monde

Jean de Teyssière

Le début de saison d'Alpine peut être considéré comme compliqué. Une série de mauvais résultats ont conduit au renvoi de Otmar Szafnauer et Alan Permane. Pat Fry est lui aussi parti et cette révolution au sein de l'écurie fait dire à Pierre Gasly que tout le monde doit maintenant prendre ses responsabilités.

Une troisième place à Monaco par Esteban Ocon et la même place pour Pierre Gasly lors de l'épreuve de sprint en Belgique. L'écurie française est montée deux fois sur le podium. Et puis c'est tout. À la mi-saison, Alpine se classe sixième du championnat des constructeurs, bien loin de ses ambitions du début de saisons qui étaient de finir sur le podium.

« Nous avons essayé de rester concentrés sur le travail ce week-end »

Pierre Gasly, pilote Alpine depuis janvier, a rendu hommage à ceux avec qui il a travaillé depuis six mois, Pat Fry, Otmar Szafnauer et Alan Permane après sa troisième place lors du sprint en Belgique, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Nous avons essayé de rester concentrés sur le travail ce week-end. Je suis content que nous ayons réussi à obtenir un trophée, même s’il s’agit d’un petit trophée pour le Sprint pour qu’Alan, Otmar et Pat s’en aillent avec des souvenirs positifs. Je devais me concentrer sur ce que je fais sur la piste et essayer de tirer le meilleur parti de la voiture à chaque séance. C’est ce sur quoi je me concentrais. »

« Tout le monde doit s’asseoir et intégrer ce qui s’est passé puis se relancer »