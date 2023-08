F1 : Red Bull entre dans la légende

Jean de Teyssière

Dimanche, sur le circuit de Spa-Francorchamps lors du Grand Prix de Belgique, Red Bull a remporté sa douzième victoire, en autant de Grands Prix. Max Verstappen a passé la ligne d'arrivée en premier pour la dixième fois cette saison et il n'est plus que jamais en route vers un troisième titre mondial consécutif. Cette hégémonie de Red Bull est d'ailleurs historique.

En passant la ligne d'arrivée en premier lors du Grand Prix de Belgique, Max Verstappen a permis à son écurie de Red Bull de marquer l'histoire. Cette victoire était la douzième d'affilée en autant de Grands Prix pour Red Bull. Un record puisqu'avant eux, aucune écurie n'était parvenue à remporter 12 Grands Prix consécutifs. Le nom de Red Bull est donc inscrit tout en haut du classement des écuries ayant connu la plus grande période d'hégémonie, et son nom n'est pas prêt à être effacé.

McLaren : 11 victoires consécutives

Le précédent record, battu depuis par Red Bull depuis le Grand Prix de Belgique 2023, était détenu par McLaren. L'écurie anglaise a connu une grande période faste dans les années 80 et en 1988, elle a réussi l'exploit de remporter 11 Grands Prix consécutifs. Du Grand Prix du Brésil à celui de Belgique, Ayrton Senna et Alain Prost se sont partagés cette réussite, avec pour chacun respectivement 7 et 4 victoires, Une saison 88 qui sacrera le Brésilien Senna pour la première fois de sa carrière.

Mercedes : 8 victoires consécutives

Récemment, l'hégémonie de Mercedes avait aussi écrasé les championnats du monde de Formule 1, mais moins que Red Bull cette saison. En 2019, année faste pour Mercedes qui remporte 15 Grands Prix sur 21, l'écurie allemande emmenée par Valtteri Bottas et Lewis Hamilton remporte les huit premiers Grands Prix, de celui d'Australie à celui de France. Lewis Hamilton remportera six Grands Prix durant cette série et sera sacré champion du monde pour la cinquième fois de son histoire.