F1 : Cauchemar chez Alpine, la sorite hallucinante d'Alonso

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Un an après l'annonce du départ de Fernando Alonso, Alpine est en plein cauchemar. Après une première partie de saison plus que décevante, l'écurie française a décidé de tout changer au sein de sa direction, se séparant notamment d'Otmar Szafnauer. Et cela ne semble pas vraiment émouvoir le pilote espagnol.

Alors que tout semblait réglé pour sa prolongation chez Alpine, Fernando Alonso a décidé de sauter sur l'occasion qui s'est présentée avec Aston Martin où il remplace Sebastian Vettel. Et contrairement aux commentaires au moment de l'annonce de ce changement d'écuries, l'Espagnol a clairement fait le bon choix. Troisième au classement des pilotes derrière les deux Red Bull, le double champion du monde a joué les premiers rôles en débute de saison, et surtout, dans le même temps, Alpine sombre. Le podium d'Esteban Ocon ne masque pas les immenses difficultés de l'écurie française qui, après Spa, a décidé de changer complétement sa direction, y compris de l'histoire Alan Permane, mais également d'Otmar Szafnauer. Et Fernando Alonso ne le regrettera pas.

F1 : Verstappen, Alonso, Hamilton... Red Bull lâche une énorme annonce https://t.co/n08MfXaYDs pic.twitter.com/tLpTQ3zime — le10sport (@le10sport) August 2, 2023

«Ce qu’ils font encore aujourd’hui, ça ne m’a pas plu»

« Les discussions pour la reconduction de mon contrat chez Alpine avaient pris plus de temps qu’espéré. Je pense que c’était au Grand Prix d’Australie 2022 que nous avons commencé à discuter d’une prolongation. Tout se faisait à un rythme très lent, et ça ne venait pas de mon côté. J’étais juste prêt et heureux de continuer avec eux. La voiture 2022 était rapide, donc j’étais également satisfait de la performance et des possibilités pour l’avenir. Le rythme lent des conversations où ce dont nous parlions n’était même pas transcrit et tous ces commentaires sur l’âge et quoi que ce soit, ce qu’ils font encore aujourd’hui, ça ne m’a pas plu », lance le double champion du monde au micro de la BBC , avant de se réjouir de la différence de résultat entre Aston Martin et Alpine.

«Après ce qui s’est passé en 2022, il devrait se taire»