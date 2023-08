F1 : Révolution chez Alpine, Mercedes annonce une catastrophe

Pierrick Levallet

En retard sur les écuries principales depuis le début de saison, Alpine entend bien revenir rapidement. De ce fait, l'équipe française a proposé un projet à la Commission de la F1 pour combler son manque de puissance sur les autres voitures. Mais Toto Wolff, le patron de Mercedes, estime que cette proposition pourrait totalement ruiner la discipline.

Rien ne réussit à Alpine depuis le début de saison. L’écurie française, qui a vu Esteban Ocon et Pierre Gasly terminer à la huitième et onzième position en Belgique le week-end dernier, pointe toujours à la sixième place du classement constructeur. McLaren, Ferrari, Aston Martin et Mercedes, sans oublier Red Bull, disposent d’un avantage conséquent sur Alpine jusqu’à présent. L’équipe dirigée par Bruno Famin a ainsi proposé un incroyable projet pour rattraper son retard.

Alpine veut rattraper Mercedes à tout prix

En effet, Alpine voudrait bénéficier de règles spéciales afin de pouvoir augmenter la puissance de son moteur. L’écurie française estime qu’elle a au moins 30 chevaux d’écart avec Mercedes et souhaiterait donc combler cela en ayant un débit de carburant supérieur à la normal. La Commission de la F1 a d’ores et déjà rejeté la proposition vendredi dernier. De son côté, Toto Wolff estime que la validation de ce projet aurait été synonyme de désastre en F1.

«Ça pourrait ruiner la Formule 1»