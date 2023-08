F1 : Alonso surclassé par Verstappen, il annonce un changement

Jean de Teyssière

Lors des six premiers Grands Prix de la saison, Fernando Alonso avait terminé à chaque fois sur le podium et avait même fini deuxième à Monaco. Le double champion du monde est actuellement troisième, derrière Verstappen et Pérez et devant Lewis Hamilton. Mais ces derniers jours, Aston Martin a accusé le coup, laissant Red Bull s'envoler. Mais pour combien de temps ?

Fernando Alonso et tous ses fans attendent impatiemment sa 33ème victoire en Formule 1. Le double champion du monde, âgé de 42 ans, a fait un début de course canon qui laissait présager l'optimisme de cette 33ème victoire...

« Nous allions peut-être dans la mauvaise direction en termes de choix de configuration et d’autres choses »

Fernando Alonso est actuellement troisième des championnats du monde mais a perdu un peu de rythme lors de dernières courses, lui qui semblait être en mesure de remporter au moins un Grand Prix cette saison. En Belgique, l'Espagnol a terminé cinquième et a vu que le travail effectué par son écurie commençait à porter ses fruits, comme il l'a annonce dans des propos relayés par nextgen-auto.com : « Je pense que c’était une bonne course pour nous. Terminer dans le top cinq signifie que vous avez fait quelque chose de bien. Le départ était bon et nous avions le rythme pour garder une Mercedes derrière et une McLaren derrière, quelque chose que nous n’avions pas lors des épreuves précédentes. Je pense que nous avons compris certaines choses après Silverstone et la Hongrie. Nous allions peut-être dans la mauvaise direction en termes de choix de configuration et d’autres choses. L’équipe est allée très loin dans l’analyse de tout ce qui n’allait pas, surtout après la Hongrie où nous avions de grands espoirs là-bas. Je pense que le résultat apporte de l’optimisme pour l’équipe. On va vivre la trêve estivale les pieds sur terre en sachant que ça ne suffit pas. Je pense que la concurrence est très forte en ce moment, mais c’est le premier pas vers une meilleure Aston Martin. »

« Je pense que la deuxième moitié de saison va être intéressante »