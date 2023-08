F1 - Ferrari : Leclerc dénonce une fake news

Jean de Teyssière

Charles Leclerc est arrivé chez Ferrari en 2019 en provenance de l'écurie Sauber. Le Monégasque avait le difficile rôle de ramener Ferrari au premier plan, après des années difficiles. Quatre ans plus tard, Ferrari n'a toujours pas réussi à revenir au premier plan, malgré une saison 2022 acceptable. Et des rumeurs sur une prolongation de contrat du Monégasque ont été balayées par le principal intéressé.

La saison 2023 de Charles Leclerc ne ressemble pas à celle de 2022 ou le Monégasque était parvenu à embêter Max Verstappen durant de nombreux mois. Cette fois-ci, le pilote Ferrari se bat pour une cinquième place, au mieux un podium. Pas suffisant pour celui qui croit toujours en son équipe, même si, selon ses dires, il n'a toujours pas prolongé.

« Je recherche la motivation »

Dans une interview accordée au Corriere dello Sport , Charles Leclerc, le pilote Ferrari, parle de son aventure dans la plus prestigieuse écurie : « Je recherche la motivation dans n’importe quelle situation dans laquelle je me trouve pour tirer le meilleur parti de ce que nous avons. Pour le moment, la voiture est ce qu’elle est et malheureusement les miracles n’existent pas. Mais c’est là qu’il faut trouver la force de continuer. Au début de la saison, nous avons presque dû revoir nos attentes car la voiture n’était pas au niveau que nous attendions. Mais nous savons clairement comment nous devons nous améliorer. Et à part l’amour pour Ferrari qui a toujours existé et continue d’exister, je partage beaucoup de choses avec Fred, et beaucoup d’entre elles ont à voir avec des projets pour l’avenir. Nous sommes alignés. Je sais ce qui s’en vient et j’ai la foi. »

« Les discussions sur le contrat n'ont pas encore commencé »