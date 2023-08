F1 : Le boss de Red Bull est dingue de Verstappen

Arnaud De Kanel

Auteur d'une première partie de saison tout simplement impressionnante, Max Verstappen a fait le trou au classement et il se dirige tout droit vers un troisième titre consécutif. Sergio Pérez avait essayé de lui causer du tort en début de saison mais il a rapidement pris l'ascendant. Christian Horner est bouche-bée.

Max Verstappen survole les débats cette saison. Vainqueur à 10 reprises, le Néerlandais n'est plus inquiété depuis qu'il a fait sombrer son coéquipier Sergio Pérez. En assommant son coéquipier en piste, le double champion du monde va s'offrir une seconde partie de saison plutôt tranquille qui devrait s'achever par un troisième sacre consécutif. A 25 ans, Max Verstappen fait déjà partie des meilleurs pilotes de l'histoire de la F1 selon son patron.

«C’est un surdoué»

Christian Horner a été épaté par Max Verstappen. « Je pense que son niveau de supériorité sur tout le monde en ce moment. En général, ce qu’a fait Max a été exceptionnel sur ces 8 dernières courses. Ce à quoi nous assistons avec Max en ce moment est quelque chose que vous voyez une fois par génération. C’est un surdoué », concède le patron de Red Bull dans des propos relayés par Nextgen-Auto , avant de poursuivre.

«Je pense qu’il est juste au sommet de sa forme»