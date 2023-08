F1 : Verstappen se fait encore surclasser par Hamilton

Jean de Teyssière

Depuis 1950 et le premier championnat du monde de Formule 1, de nombreuses légendes ont parcouru les plus grands circuits de la planète. Mais disputer un Grand Prix dans son pays restera toujours une saveur particulière, et nombreux sont les pilotes qui ont excellé chez eux. Retour sur les pilotes qui ont remporté le plus de fois leur Grand Prix national, avec la possibilité pour Max Verstappen de grappiller encore quelques places.

Le 27 août prochain, les championnats du monde de Formule 1 continueront et les pilotes se déplaceront aux Pays-Bas, pour y disputer le treizième Grand Prix de la saison. Ce circuit aura une saveur particulière pour Max Verstappen, puisqu'il sera à domicile et pourra bénéficier du soutien de tout un peuple pour le voir remporter, déjà, sa onzième victoire cette saison. Pour le moment, dans sa jeune carrière, le pilote Red Bull n'a remporté que deux fois son Grand Prix national et en cas de troisième victoire, il se classera septième des pilotes ayant le plus remporté leur Grand Prix dans l'histoire. Il dépassera Fernando Alonso, qui a passé deux fois également la ligne d'arrivée du Grand Prix d'Espagne.

Alain Prost : 6 Grands Prix de France

Dans cette période creuse pour les Français en Formule 1, avec aucun titre de champion du monde depuis 1993 et seulement deux victoires de Grands Prix depuis 1996, Alain Prost reste le plus grand pilote de Formule 1 français. Le quadruple champion du monde a remporté six fois le Grand Prix de France, faisant de lui le deuxième pilote de l'histoire à avoir remporté le plus de courses nationales.

F1 : Le plan de Mercedes dévoilé, Verstappen peut trembler https://t.co/b623C4PzDL pic.twitter.com/JHWVL3HsmK — le10sport (@le10sport) August 7, 2023

Lewis Hamilton : 8 Grands Prix de Grande-Bretagne

Le pilote dans l'histoire ayant remporté le plus de Grands Prix de son pays est Lewis Hamilton. Le Britannique a remporté huit fois le Grand Prix de Grande-Bretagne. La première fut avec sa première écurie, McLaren, en 2008. Les sept autres fois l'ont été avec Mercedes en 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 et 2021. Max Verstappen a encore du travail pour effacer des tablettes tous les records d'Hamilton.