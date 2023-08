F1 : Alonso clashe Alpine, sa nouvelle sortie

Benjamin Labrousse

Récemment, Fernando Alonso avait tenu des propos très lourds à l’encontre de l’ancien team principal d’Alpine Otmar Szafnauer, et ce, sur les tensions entre les deux hommes remontant au passage de l’Espagnol au sein de l’écurie française entre 2021 et 2022. De nouveau interrogé sur le sujet, Fernando Alonso n’a pas semblé regretter ses dires.

Lors de la fin de saison 2022, Fernando Alonso a décidé de quitter Alpine seulement une année après son arrivée, et ce, afin de s’engager en faveur d’Aston Martin. L’Espagnol a depuis confirmé l'existence de tensions avec certains membres de l’écurie française.

« Après ce qui s’est passé en 2022, il devrait se taire »

Il y a quelques jours, Fernando Alonso ne mâchait pas ses mots à propos de sa relation avec le désormais ex-team principal d’Alpine Otmar Szafnauer. « C’est la façon dont Alpine fait les choses, ou plutôt la façon dont Otmar fait les choses. Parce qu’après ce qui s’est passé en 2022, il devrait se taire. Il ne devrait pas parler du tout. Quand on voit les résultats d’Aston Martin et les résultats que son écurie obtient, il pavane toujours et est fier de sa décision, qui est incroyable. Quand vous faites de votre mieux chaque week-end, quand on sait tout ce que j’ai vécu avec Renault, vous vous doutez que je sois vexé quand quelqu’un doute de votre performance ou de votre âge » .

« Je ne regarde pas trop ce qui se passe là-bas »