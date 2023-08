F1 : Frustré par Verstappen, Mercedes déballe tout

Benjamin Labrousse

Vainqueur à 10 reprises lors des 12 Grand Prix disputés cette saison, Max Verstappen a écœuré la concurrence. Ultra dominateur, le Néerlandais créé forcément beaucoup de frustration au sein des autres pilotes de Formule 1. C’est le cas du Britannique George Russel (Mercedes), qui estime que ce que réalise Verstappen est « insensé ».

Largement en tête du classement du championnat du monde, Max Verstappen ne semble absolument pas prêt de laisser échapper un 3ème titre de champion du monde consécutif. Une nouvelle fois victorieux la semaine dernière en Belgique, le Néerlandais ravit son équipe Red Bull, mais laisse échapper beaucoup de frustration chez les autres pilotes du peloton. En revanche, tous sont unanimes pour reconnaître la supériorité de « Super Max » .

« La Formule 1 serait si excitante si Max et Red Bull n’étaient pas là »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , le pilote Mercedes George Russell estime que la Formule 1 serait plus intéressante sans Max Verstappen. « Au fur et à mesure que nous nous développons, tout le monde se développe, donc l’écart n’est pas facile à combler. Mais obtenir une pole position en Hongrie, grâce à Lewis, c’était incroyable, et je pense qu’en Belgique, nous n’étions pas si loin de la pole… si on enlève Max ! Je pense que derrière les Red Bull, il y a une très belle compétition entre les Aston, les McLaren, Ferrari et nous. La Formule 1 serait si excitante si Max et Red Bull n’étaient pas là en ce moment » .

« Ce que Max fait est insensé »