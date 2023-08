F1 : Hamilton dénonce un problème, Mercedes lui répond

Benjamin Labrousse

3ème du championnat du monde, Lewis Hamilton semble toujours être en mesure de jouer les premiers rôles en Formule 1. Le pilote Mercedes de 38 ans s’était toutefois plaint du marsouinage sur sa monoplace après le Grand Prix de Belgique. Alors que Toto Wolff s’est récemment exprimé sur la mentalité de l’écurie britannique, Hamilton a été entendu par son équipe sur les rebonds de sa voiture.

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton est réputé pour ne pas garder sa langue dans sa poche. Le pilote de 38 ans, 4ème du Grand Prix de Belgique, n’avait clairement pas apprécié les ressentis sur sa monoplace, et n’avait pas hésité à pointer du doigt le manque de solutions de Mercedes à ce sujet. Dans un autre temps, le directeur des Flèches d’Argent Toto Wolff a tenu à rappeler l’importance de l’intégrité dans le monde de la Formule 1.

F1 : Verstappen, Alonso, Hamilton... Red Bull lâche une énorme annonce https://t.co/n08MfXaYDs pic.twitter.com/tLpTQ3zime — le10sport (@le10sport) August 2, 2023

« Je préfère perdre un championnat plutôt que de tricher »

« À une époque où tant de choses terribles se produisent en raison d’un manque d’intégrité ou d’honnêteté, ou simplement d’un manque d’humilité – je pense que cela va totalement à l’encontre de nos valeurs dans l’équipe, et c’est pourquoi je préfère perdre un championnat plutôt que de tricher » , déclare ainsi Toto Wolff dans des propos relayés par l’Auto Journal.

« Nous avons eu d’énormes rebonds l’année dernière »