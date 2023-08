F1 : Verstappen explose tout, Mercedes clashe Red Bull

Jean de Teyssière

La saison actuelle de Formule 1 ne laisse que des miettes aux poursuivants de Red Bull. Sur les douze Grands Prix ayant eu lieu, tous ont été remportés par Red Bull, dix par Max Verstappen et deux par Sergio Pérez. Du côté de Mercedes, habitué à dominer, on regarde ce début d'hégémonie avec attention et Toto Wolff, le directeur de l'écurie allemande, y voit tout de même des différences, ses pilotes s'étant souvent battus pour le titre, ce qui n'est pas le cas de Red Bull.

Lorsque Max Verstappen a remporté son premier titre de champion du monde en 2021, il a été en concurrence active avec Lewis Hamilton jusqu'à la dernière course. En 2022, il s'est retrouvé aux prises avec Charles Leclerc, mais l'a distancé en deuxième partie de saison. Cette année, personne n'est en mesure de concurrencer le pilote néerlandais, même si Sergio Pérez l'a tenté mais a très vite lâché. Chez Mercedes, deux titres, en 2014 et 2016, ont été disputés jusqu'au dernier Grand Prix.

« Est-ce qu’on s’attendait à cet écart ? Certainement pas »

Toto Wolff, le directeur de l'écurie Mercedes, estime que l'avance impressionnante de Red Bull, due à leur monoplace archi performante n'était pas du tout prévue par ses concurrents et par lui même, dans des propos relayés par N extgen-auto.com : « Je dis souvent que c’est une méritocratie et que c’est à nous de riposter. Est-ce qu’on s’attendait à cet écart ? Certainement pas. Je pense qu’avec la dernière étape de leur évolution, il semble qu’ils aient un nouvel avantage qu’ils ont pu exploiter. Mais encore une fois, cela me ramène toujours au point où nous devons simplement creuser et faire le meilleur travail possible. »

« Au moins, nous avions deux voitures qui se battaient, ce n’est pas le cas avec Red Bull »