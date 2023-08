À la retraite, Vettel se fait interpeller pour son grand retour

Pierrick Levallet

Ayant remporté quatre titres de champion du monde au cours de sa carrière, Sebastian Vettel a mis fin à sa carrière en F1 à l'issue de l'année 2022. Mais l'Allemand pourrait bien reprendre du service dans le sport automobile. Baby Schumi aurait en effet été vivement interpellé par une écurie de Formule E récemment.

Quadruple champion du monde de F1, Sebastian Vettel est incontestablement l’un des meilleurs pilotes de l’histoire. S’il a connu une fin de carrière délicate entre la fin de son aventure chez Ferrari et ses deux dernières saisons délicates chez Aston Martin, l’Allemand aura malgré tout marqué la discipline de son empreinte. Entre 2010 et 2013, celui que l’on surnomme Baby Schumi a dominé la F1 au volant de sa Red Bull avant que Max Verstappen ne prenne la relève.

F1 : Mercedes prépare une révolution, Verstappen peut trembler https://t.co/RDkZyf48m8 pic.twitter.com/kfllV1Qe2m — le10sport (@le10sport) August 3, 2023

«On va jeter un coup d’œil en Suisse»

Désormais retraité, Sebastian Vettel pourrait néanmoins faire son retour dans une autre discipline que la F1. En effet, une écurie de Formule E songerait à lui. « Le départ de Frijns ? Ses projets futurs ne correspondent pas entièrement à nos projets futurs. Peut-être qu’on va jeter un coup d’œil en Suisse. Un pilote de course y vit, qui s’engage pour l’environnement et fait beaucoup de travail en matière de développement durable » a ainsi confié Thomas Biermaier, le patron d’ABT Cupra, dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Après la F1, direction la Formule E pour Vettel ?