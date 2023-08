F1 : Red Bull écrase tout le monde, le coupable est désigné

Jean de Teyssière

La domination actuelle de Red Bull, avec les douze premiers Grands Prix remportés par l'écurie autrichienne, n'est pas sans rappeler celle de Mercedes entre 2014 et 2020. Même 2021, étant donné que Mercedes a été sacrée championne du monde des constructeurs. Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing explique justement que c'est grâce à cette domination que son écurie est si forte aujourd'hui.

Entre 2014 et 2020, Lewis Hamilton a remporté six titres de champion du monde de Formule 1 et Nico Rosberg un. Sur les sept saisons de Formule 1, Mercedes a remporté tous les titres, pilotes comme constructeurs. Une hégémonie historique, que Red Bull est en train de connaître, Max Verstappen se dirigeant vers son troisième titre mondial consécutif.

« Sept longues années... c’est long »

Dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , Christian Horner, le directeur de Red Bull, explique que : « Sept longues années... c’est long. Vous obtenez moins pour des crimes ! Nous avons dû attendre pour retrouver une position compétitive. Nous avons dû beaucoup observer les victoires de Mercedes, etc. Nous continuions à gagner des courses chaque année sur des circuits où nous excellions. Nous n’avons jamais perdu cet objectif, il s’agissait simplement de mettre en place les pièces manquantes. Puis, lorsque nous avons obtenu un groupe propulseur compétitif, nous avons été en mesure de rivaliser avec Mercedes. Ils ont eu de la chance d’avoir la vie si facile alors que nous roulions sur une jambe ! »

« Ces années ont été extrêmement importantes, car elles ont galvanisé l’équipe »