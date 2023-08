F1 - Alpine : L’incroyable révolution !

Arnaud De Kanel

Ils sont nombreux à avoir fait les frais de la mauvaise première partie de saison d'Alpine. Malgré l'association entre Esteban Ocon et Pierre Gasly, l'écurie française est très loin de ses objectifs et cela a poussé Luca De Meo, le directeur général de Renault, à opérer une grosse révolution en interne.

La trêve estivale est la bienvenue pour Alpine. L'écurie française a enchainé deux abandons consécutifs à Silverstone et en Hongrie qui l'ont plongé encore un peu plus dans la crise. Quatrième force du plateau la saison dernière, Alpine n'est plus que sixième suite à l'explosion d'Aston Martin et à la renaissance de McLaren. Le niveau d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly n'est pas remis en question car les principaux responsables de ce fiasco ont immédiatement été désignés.

Alpine change de direction

Tout s'est accéléré ces derniers jours chez Alpine. La décision a été prise de licencier Laurent Rossi, l'ex-CEO, Otmar Sfaznauer, l'ex directeur d'équipe, ainsi qu'Alain Permane, l'ex directeur sportif. Les grosses têtes de l'écurie tricolore ont donc été évincées afin de repartir sur des nouvelles bases pour la deuxième partie de saison. Bruno Famin, vice-président d'Alpine Motorsports, assumera le rôle de directeur intérimaire de l'équipe à partir du Grand Prix des Pays-Bas tandis que Julian Rouse, actuel directeur de l'Académie Alpine, est nommé directeur sportif intérimaire. Alain Prost espère que cette révolution créera un électrochoc.

Le cri du coeur d'Alain Prost