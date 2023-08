F1 : Verstappen est «insolent», Mercedes est sous le choc

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Impressionnant depuis le début de saison, Max Verstappen semble totalement intouchable comme en témoigne sa domination sans partage sur le saison de F1. Le pilote Red Bull écœure la concurrence à commencer par celle de Mercedes. Toto Wolff estime même que Verstappen a «toutes les raisons d'être un peu insolent».

Double champion du monde en titre, Max Verstappen va décrocher cette saison un troisième sacre. Le dernier suspens concerne simplement la date à laquelle le Néerlandais pourra officiellement célébrer son statut de triple champion du monde. Avec 10 victoires en 12 Grand Prix, sans compter les courses sprint, Max Verstappen possède en effet 125 points d'avance sur son coéquipier Sergio Pérez. Une domination sans partage qui force même Toto Wolff à s'incliner face à l'insolente facilité du pilote Red Bull.

« Il a toutes les raisons d'être un peu insolent. Il tourne autour de tout le monde au mérite et il n'y a rien d'autre à dire à ce sujet », lance le patron de Mercedes dans des propos rapportés par Motorsport avant de s'incliner face à la domination de Max Verstappen : « Il suffit de retirer Max de l'équation. La deuxième Red Bull se situe là où nous sommes. Cela aurait été une saison fantastique et serrée [sans Verstappen] mais le chronomètre ne ment jamais. Il y a juste un gars et une voiture qui sont au-dessus du reste, nous devons juste rattraper notre retard. Il n'y a pas le choix ».

