F1 : Verstappen domine tout le monde, il jubile

Jean de Teyssière

Sur les douze Grands Prix ayant déjà eu lieu, Max Verstappen en a remporté dix. Il dispose de 125 points d'avance sur son dauphin et coéquipier, Sergio Pérez, et semble plus que jamais filer vers un troisième titre de champion du monde consécutif. Heureusement pour lui, cette domination outrageuse ne l'ennuie pas.

Récemment, Max Verstappen évoquait sa domination écrasante cette saison en Formule 1 et avait déclaré : « Je comprends ce que Lewis (Hamilton) disait lorsqu’il dominait, lorsqu’il souhaitait avoir plus de compétition. C’est vrai, je m’ennuie un peu. » Une déclaration qui avait fait parlé et sur laquelle le Néerlandais est revenu.

« Je me mets beaucoup de pression pour faire ce que je peux »

Dans une interview accordée au site officiel de la F1, Max Verstappen est revenu sur ses propos et a tenu à les mesurer : « J e ne sais pas, je me mets simplement beaucoup de pression pour essayer de faire ce que je peux. L’équipe fait de même, elle veut toujours être la plus performante possible. Bien sûr, certaines courses semblent plus faciles que d’autres, parfois ça fonctionne un peu plus facilement, mais je pense que c’est la force de l’équipe, nous voulons toujours faire de notre mieux, nous voulons toujours nous améliorer. C’est la raison pour laquelle nous nous débrouillons si bien en ce moment. »

« Ce n’est pas que c’est très ennuyeux... C’est pour ça que je suis là, je veux gagner »