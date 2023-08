F1 : Crise chez Alpine, le clan Gasly lâche un avertissement

Jean de Teyssière

Chez Alpine, la saison n'a pas débuté comme dans leurs espérances. L'écurie française avait pourtant réussi à faire venir Pierre Gasly. et espérait vivre une saison similaire, voire mieux qu'en 2022, eux qui avaient fini à la quatrième place du championnat des constructeurs. Mais la réalité est tout autre et le manager de Pierre Gasly, a envoyé un avertissement à l'écurie française.

Derrière les mastodontes Red Bull, Mercedes et Ferrari, les autres écuries tentent tant bien que mal d'exister. Alpine souhaitait jouer les outsiders, après la belle saison 2022 mais pour le moment, c'est plutôt Aston Martin, actuel troisième du championnat du monde des constructeurs qui joue ce rôle...

« Les relations ont vite été très bonnes avec les ingénieurs et le garage »

Invité sur RMC pour parler de Pierre Gasly, son manager, Guillaume Le Goff évoque l'entente entre Gasly et Esteban Ocon, qui était la grande interrogation au moment de l'arrivée de « Tout s’est bien passé, cela fait longtemps qu’il n’y a aucun problème. Ils en rigolaient même tous les deux. Pierre s’est bien intégré, il a reçu beaucoup de soutien de la part de l’équipe. Dès les premières visites à Viry-Châtillon et Enstone, il s’est bien senti et était très content de voir des gens qui croyaient en lui. Les relations ont vite été très bonnes avec les ingénieurs et le garage. »

F1 : Grosse révolution chez Alpine, Gasly prévient tout le monde https://t.co/aZPpOqRkqd pic.twitter.com/6mslPWaepi — le10sport (@le10sport) August 3, 2023

« On n’a pas quitté AlphaTauri pour se battre pour marquer un point ou deux »