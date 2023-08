F1 : Verstappen plombe Pérez, Red Bull se lâche

Jean de Teyssière

Ces championnats du monde de Formule 1 2023 laissent le champ libre à Max Verstappen pour son troisième titre consécutif. Avec déjà 125 points d'avance sur son dauphin et coéquipier chez Red Bull, Sergio Pérez, le Néerlandais est déjà quasiment sacré. Pourtant, au début de la saison, Sergio Pérez semblait pouvoir embêter son coéquipier mais a rêvé trop grand et s'est heurté à son plafond de verre.

« Il y a les erreurs en qualifications, ça a toujours été sa faiblesse »

Dans des propos relayés par nextgen-auto.com , Helmut Marko, l'un des dirigeants historiques de Red Bull évoque Sergio Pérez, dauphin de Max Verstappen dans ces championnats du monde : « Il fait de très bonnes courses, il dépasse bien. Mais il y a les erreurs en qualifications, ça a toujours été sa faiblesse. Même lors de nos qualifications junior à Estoril il y a longtemps – Ricciardo et Pérez étaient très jeunes à l'époque – nous avons simulé des runs de qualifications et des longs relais. Ils étaient les plus rapides, mais Pérez n'était pas au niveau en qualifications . »

« Il s'est désormais réveillé de son rêve de titre mondial »

Au début de la saison, après quatre Grands Prix et une épreuve de sprint, Sergio Pérez en avait remporté 3 et Max Verstappen 2. De quoi rêver du titre ? Oui mais la suite a été terrible pour Pérez puisque Max Verstappen a tout remporté. Ce qui fait dire à Helmut Marko que : « Sergio Pérez est deuxième au Championnat du monde. Pourquoi aurions-nous besoin d'agir ? Il s'est désormais réveillé de son rêve de titre mondial. Peut-être que ça va l'aider à se reconcentrer pour être aussi performant que possible. »

« Si l'on enlève Max, Pérez est devant »