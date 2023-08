F1 : Un crack lâche sa réponse à Red Bull, Verstappen va halluciner

Pierrick Levallet

En forme ces derniers temps en F1, Oscar Piastri fait bonne impression dans la discipline depuis le début de saison. Certains voient notamment le jeune pilote de 22 ans, promis à un bel avenir, rejoindre Red Bull et Max Verstappen un jour. L'Australien n'a donc pas manqué de répondre aux rumeurs l'envoyant aux côtés du double champion du monde.

Si certains vétérans de la F1 - comme Fernando Alonso et Lewis Hamilton - sont encore présents dans le paddock cette saison, d’autres font leur début dans la discipline en 2023. C’est notamment le cas d’Oscar Piastri, qui réalise une plutôt bonne première partie de saison avec McLaren. Coéquipier de Lando Norris, l’Australien pointe à la onzième place du classement des pilotes devant Pierre Gasly. Et ces derniers temps, le jeune pilote de 22 ans fait forte impression. S’il a été contraint d’abandonner en Belgique le week-end dernier, Oscar Piastri a terminé dans le top 5 en Hongrie et en Grand-Bretagne.

Piastri avec Verstappen chez Red Bull ?

Promis à un bel avenir, le natif de Melbourne se fait de plus en plus remarquer. À tel point que certains, comme Eddie Jordan, le voient bien intégrer Red Bull un jour. L’ancien directeur de l’équipe autrichienne a fait savoir à talkSPORT que le manager de l’Australien, Mark Webber, pourrait aider le pilote à rejoindre Max Verstappen grâce à ses bonnes relations avec le reste de l’écurie. Mais à la surprise du Néerlandais, Oscar Piastri a malgré tout fait savoir qu’il se sentait bien aux côtés de Lando Norris pour le moment.

«Je suis heureux là où je suis»