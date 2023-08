F1 : Verstappen lui fait vivre un calvaire, il s’incline

Arnaud De Kanel

Après une deuxième saison consécutive au service de Max Verstappen, Sergio Perez voulait bousculer la hiérarchie chez Red Bull. Il l'avait très bien fait en début de saison mais il s'est très vite écroulé face à la supériorité de son leader. Le Mexicain applaudit le travail de son homologue néerlandais.

Au début de saison, il y avait clairement match entre Max Verstappen et Sergio Perez. Grâce à la superpuissance de leur monoplace, les deux pilotes Red Bull écrasaient tout sur leur passage. Le Mexicain avait même trouvé la faille à deux reprises face à son coéquipier et l'écart était minime. Il a désormais bien grandi et ça ne fait plus aucun doute sur le résultat final : Max Verstappen sera champion du monde. Checo reconnait la supériorité de son coéquipier.

«Une saison énorme»

L'heure était au bilan à l'arrivée du Grand Prix de Belgique pour Sergio Perez. Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , il a confié : « Nous avons signé un beau résultat d’équipe à Spa, c’était bien mieux pour moi en Belgique mais une fois que Max m’a passé, avec sa vitesse dans le 2e relais alors que je souffrais avec mes médiums pour trouver le bon rythme, je n’avais pas d’autre solution que d’assurer la 2e place. Je n’ai donc pas vraiment forcé, je n’ai pas tiré plus que nécessaire de la voiture. Il n’y a bien sûr rien à enlever à Max, il a fait une course énorme, une saison énorme. L’écart a semblé grand en course mais il ne servait à rien pour moi d’attaquer plus parce que je n’avais pas son rythme. Une fois le résultat assuré, il ne fallait pas faire de bêtise car un doublé avant les vacances ça fait toujours du bien. » Il compte profiter de la trêve estivale pour se remettre les idées en place.

«Nous ramener à la forme que nous avions plus tôt dans la saison»