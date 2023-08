F1 : Verstappen écrase Pérez, Red Bull s'en frotte les mains

Jean de Teyssière

L'incroyable domination de Red Bull est aussi celle de Max Verstappen. Le pilote néerlandais a remporté dix victoires sur les douze premiers Grands Prix de la saison et affiche 125 points d'avance sur son coéquipier, Sergio Pérez. Et une clause dans le contrat du Mexicain stipule que si l'écart entre les deux pilotes est de 125 points ou plus, son salaire et ses primes baisseraient.

La saison 2023 de Formule 1 est en sens unique. Max Verstappen dispose d'une très large avance à la mi-saison, puisqu'il possède 314 points alors que Sergio Pérez, son dauphin, en possède 189. Un écart conséquent qui pourrait faire gagner de l'argent à Red Bull, mais pas à Sergio Pérez.

Verstappen aimerait plus de compétitivité

La domination de Max Verstappen est telle que le Néerlandais a avoué s'ennuyer de temps en temps sur les circuits. Même s'il a aussi tenu à tempérer ses propos : « Je comprends ce que Lewis (Hamilton) disait lorsqu’il dominait, lorsqu’il souhaitait avoir plus de compétition. C’est vrai, je m’ennuie un peu. Enfin, ce n’est pas que c’est très ennuyeux... C’est pour ça que je suis là. Je veux être ici. Je veux gagner. Être au premier plan. C’est ce qui rend les week-ends de course beaucoup plus agréables. Savoir que vous ne pouvez pas gagner, que vous n’avez aucune chance, là ce serait très ennuyeux pour moi. C’est tout le contraire. »

Pérez va perdre de l'argent