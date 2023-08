F1 : C’est annoncé, Verstappen ne veut pas la vie d’Hamilton

Jean de Teyssière

Après sept années de domination auréolée de six titres de champion du monde, Lewis Hamilton a rendu son tablier à Max Verstappen, qui semble débuter une hégémonie aussi impressionnante que celle de Mercedes. Mais la vie d'Hamilton entre 2014 et 2020, que vit désormais Verstappen ne lui plaît pas, lui qui aimerait connaître plus de compétitivité.

La saison 2021 a offert aux fans de Formule 1 une saison épique, qui s'est certes terminée sur une polémique lors du dernier tour du Grand Prix d'Abu Dahbi mais qui aura au moins offert un duel épique jusqu'à la dernière course entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Le début de la domination de Red Bull, et la fin de celle de Mercedes. Max Verstappen évoque justement ces deux périodes d'hégémonie.

« J’ai été éduqué pour en vouloir toujours plus et regarder tous les détails »

Comment se motiver lorsqu'on domine à ce point son sport ? Max Verstappen a donné un élément de réponse, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Il ne s’agit pas tant d’en apprendre sur moi-même, c’est juste d’en vouloir toujours plus, et j’essaie d’examiner dans chaque situation ce qu’on aurait pu faire mieux. J’ai été éduqué pour en vouloir toujours plus et regarder tous les détails. Même quand les gens disent que c’est incroyable ou que c’est génial, il y a toujours des choses à améliorer. »

« Je comprends ce que Hamilton disait lorsqu’il dominait, c’est vrai, je m’ennuie un peu »