F1 : Révolution chez Alpine, c’est totalement validé !

Ces derniers temps, Alpine connaît de gros bouleversements, que ce soit au niveau de l’organigramme de l’écurie, mais également en termes de modifications concernant la monoplace. Après avoir obtenu une encourageante huitième place lors du Grand Prix de Belgique, Esteban Ocon s’est livré sur les changements positifs effectués récemment par l’écurie française.

Difficile d’affirmer le contraire : Alpine est très certainement l’une des écuries les plus décevantes cette saison. Ces dernières semaines, l’écurie française a été chamboulée par les licenciements respectifs de Laurent Rossi et d’Otmar Szafnauer, et doit désormais repartir de l’avant. Mais alors qu’Esteban Ocon s’est montré intéressant sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique, l’avenir s’annonce prometteur pour l’écurie basée à Enstone.

« Il y a clairement bien plus de stabilité dans la voiture »

Dans des propos relayés par Motorsport.com , Esteban Ocon est justement revenu sur les modifications récentes d’Alpine. « Le rythme que l'on avait en entrée de virage, surtout dans les virages moyens à rapides, vu comme on avait peu d'appui, était relativement impressionnant. Il y a clairement bien plus de stabilité dans la voiture, bien plus d'adhérence. Ça se voyait vraiment. Il est très encourageant que chaque fois que l'on apporte une évolution, la voiture semble faire un pas en avant. Je dédie clairement [le résultat de Spa] à Viry et à Enstone, car c'est vraiment encourageant que ce que l'on apporte au circuit nous fasse vraiment avancer » .

« On est en train de rattraper notre retard »