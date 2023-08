F1 : Alonso fait un constat, Verstappen peut jubiler

La rédaction

En début de saison de Formule 1, Fernando Alonso impressionnait tout le monde avec Aston Martin en ayant terminé les trois premiers Grands Prix à la troisième place. Le double champion du monde espérait même remporter sa 33ème victoire en carrière mais il connaît une période de moins bon, au point de lui faire dire qu'il ne la remportera pas cette saison.

Présent chez Aston Martin depuis le début de l'année, Fernando Alonso a impressionné tout le monde, en finissant six fois sur le podium, en douze Grands Prix. Un exploit, surtout pour Aston Martin, à la peine depuis quelques années. La bonne forme d'Aston Martin impressionnait, au point de voir Fernando Alonso capable de remporter un Grand Prix, le 33ème de sa carrière. Mais Red Bull et Verstappen semble trop forts.

« Je ne vais pas faire de pronostic sur sa 33e victoire »

Le directeur d'Aston Martin, Mick Krack, parle, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com de la modification de la monoplace de Fernando Alonso, et des conséquences négatives sur son envie de victoire : « Nous avons fait un changement au début de la saison et nous ne nous attendions pas à ce qu’il ait certains effets secondaires. Ce n’est qu’après plusieurs courses sur différents types de pistes que nous avons réalisé à quel point cela influençait la voiture. Je ne vais pas faire de pronostic sur sa 33e victoire, mais nous sommes incroyablement déterminés à faire tout ce que nous pouvons pour que cela se produise. »

« Je ne pense pas non plus qu’il y ait une réelle chance de l’obtenir cette année »