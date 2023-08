F1 : Le rêve s’éloigne pour Fernando Alonso

Arnaud De Kanel

Cela fait maintenant 10 ans que Fernando Alonso court après une 33ème victoire en F1. Enorme surprise du début de saison, l'Espagnol jouissait d'une Aston Martin extrêmement compétitive qui lui permettait de se rapprocher des Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez. L'euphorie est maintenant bien retombée et il parait peu probable qu'il décroche enfin une victoire.

Il faut remonter au 12 mai 2013 pour voir Fernando Alonso sur la première marche d'un podium en Formule 1. Après un retour aussi bien inattendu qu'inespéré au premier plan en début de saison avec Aston Martin, l'Espagnol s'était mis à rêver de décrocher un 33ème succès en carrière. Il est très vite retombé sur terre.

Alonso et Aston Martin moins en vue

Habitués aux podiums en début de saison, Fernando Alonso et Aston Martin vivent des heures un peu plus compliquées ces dernières semaines. 7ème à Silverstone et 9ème en Hongrie, l'Espagnol a vu McLaren revenir très fort tandis que Mercedes a connu de grandes avancées dans son développement. Pendant ce temps, Aston Martin marquait le pas. Le natif d'Oviedo a tout de même signé une honorable 5ème place à Spa pour passer la trêve au chaud, à la troisième place du classement mondial. Alonso s'en satisfait mais il ne devrait pas lever les bras de sitôt.

«C’était impossible à imaginer»