F1 : Gasly-Ocon, du rêve au cauchemar

Arnaud De Kanel

Sur le papier, l'association entre Esteban Ocon et Pierre Gasly chez Alpine avait fière allure. Mais très vite, l'écurie tricolore a sombré et clôture sa première partie de saison à la 6ème place du championnat constructeurs. S'ajoute à cela une énorme crise en interne où une refonte de l'encadrement a été opérée.

Pour pallier au départ de Fernando Alonso, Alpine avait décidé de mettre le paquet sur Pierre Gasly. Le vainqueur du Grand Prix de Monza 2020 a donc retrouvé son ami d'enfance Esteban Ocon pour composer le duo le plus romantique du paddock. Malheureusement, l'euphorie est vite retombée. Gasly a connu des débuts compliqués qui lui ont fait perdre « toute confiance » en sa nouvelle monoplace. Mis à part les contre-performances des voitures, les deux pilotes ont également joué d'énormément de malchance comme en Australie, à Silverstone et en Hongrie où ils ont été contraints à l'abandon.

Ferrari sombre en F1, il passe aux aveux https://t.co/9PKx9D6iyJ pic.twitter.com/O2d6hLGsOB — le10sport (@le10sport) August 5, 2023

«Il n’y a rien de pire que quelque chose comme ça»

Luca De Meo, le directeur général de Renault, a donc licencié Laurent Rossi, l'ex-CEO, Otmar Sfaznauer, l'ex directeur d'équipe, ainsi qu'Alain Permane, l'ex directeur sportif. Suite à cette décision qui remet forcément les compteurs à zéro au beau milieu d'une saison décisive, René Arnoux se montre plutôt pessimiste. « Il n’y a rien de pire que quelque chose comme ça pendant une saison où vous visez le meilleur. Et on n’annonce jamais en F1 des résultats élevés en début de saison. Je trouve ça inopportun. On se met sur un piédestal, mais ça n’existe pas. On ne sait jamais ce que la concurrence fait », regrette l'ancien pilote. Denis Chevrier partage le même discours.

«L’ambiance doit être particulièrement malsaine»