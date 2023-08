F1 : Hamilton annonce du lourd, Verstappen peut s’affoler

Jean de Teyssière

La domination outrageuse de Max Verstappen peut-elle s'arrêter ? Leader incontestable et incontesté du championnat du monde de Formule 1, le Néerlandais est en route pour un troisième titre mondial. Mais la trêve, puisque le Grand Prix des Pays-Bas aura lieu dans trois semaines, laisse le temps aux écuries de développer leur monoplace, et Lewis Hamilton y croit.

La domination de Max Verstappen va-t-elle continuer durant la deuxième partie de saison ? Red Bull a pour l'instant remporté les douze premières courses de la saison et semble bien parti pour continuer. À moins que leurs concurrents parviennent à trouver la recette miracle pour embêter l'écurie autrichienne, ce qui est l'ambition de Mercedes.

« J’espère que nous pourrons les battre et nous rapprocher de Red Bull »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Lewis Hamilton évoque la trêve actuelle et les ambitions de Mercedes pour la reprise : « La voiture, l’équilibre, la performance... nous devons encore travailler et nous avons besoin de plus d’appui comme toujours, mais je sais que tout le monde à l’usine est tête baissée, concentré sur cela et massivement déterminé à obtenir la deuxième place pour l’équipe chez les constructeurs et essayer d’obtenir la troisième place au championnat des pilotes aussi. Je ne sais pas combien de développement les autres auront dans la deuxième partie de la saison, mais je pense qu’il y aura encore du mouvement. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Aston et pourquoi ils ont pris du recul mais j’ai entendu qu’ils auraient un gros package à la rentrée. Je suis sûr que McLaren va être forte dans la deuxième phase. Ferrari travaille sur son rythme de course et nous travaillons. Donc, selon la piste, je suis sûr qu’il y aura un certain mouvement dans les positions. J’espère que nous pourrons les battre et nous rapprocher de Red Bull. »

Mercedes, objectif deuxième place