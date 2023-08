F1 : Verstappen surclasse Pérez, Red Bull sait pourquoi

Jean de Teyssière

Cette saison de Formule 1 est à sens unique, avec un Max Verstappen qui ne laisse aucune chance à quiconque. Même pas à Sergio Pérez, son coéquipier, qui a pourtant la même monoplace que le Néerlandais. À la mi-saison, Verstappen compte 125 points d'avance sur le Mexicain. Red Bull a tenté d'expliquer le pourquoi du comment et la raison semble simple : Verstappen est juste le meilleur.

Max Verstappen et Sergio Pérez sont coéquipiers et ont la même voiture mais ça n'empêche pas le Néerlandais d'avoir une avance folle sur le Mexicain à la mi-saison. Les deux pilotes Red Bull ne se livrent pas à une lutte sans merci, comme on pouvait l'imaginer au début de la saison, lorsque les deux hommes avaient remporté chacun deux Grands Prix. Et Red Bull a une explication pour ça.

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing a tenté d'expliquer pourquoi Max Verstappen avait tant d'avance sur son coéquipier : « Comment fait-il ? Bonne question ! Je pense qu’il y a une raison principale. Max a juste cette parfaite sensation des limites d’adhérence et il a une telle confiance en lui et en sa propre capacité à y arriver si rapidement. Vous regardez ses tours la première fois qu’il se présente sur un nouveau circuit et ses temps, son premier tour de la journée sera souvent deux ou trois secondes plus rapide que n’importe qui d’autre. Il a une sensation naturelle formidable et la capacité de comprendre ce dont la voiture a besoin pour en tirer le meilleur parti. C’est fascinant à voir parce qu’il s’adapte si rapidement à une situation ou à une condition de piste avec une voiture. »

« Personne ne peut-être au niveau de Max »