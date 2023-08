F1 : Révolution chez Alpine, Perez hallucine

Arnaud De Kanel

Alpine traverse une grosse crise sportive qui a débouché sur le licenciement de plusieurs dirigeants comme notamment Otmar Sfaznauer, l'ex-directeur de l'écurie. Sergio Perez ne comprend pas vraiment la décision de la formation tricolore car il estime qu'il faut du temps pour mettre en place un projet cohérent.

La mauvaise première partie de saison aura été lourde de conséquences pour Otmar Sfaznauer. Dix-huit mois après sa nomination à la tête de l'écurie française, l'Américain a été licencié lors du Grand Prix de Belgique. Alpine décide donc de tout chambouler et a fait de Sfaznauer l'un de ses boucs émissaires. Sergio Perez a côtoyé le natif de Semlac lors de son passage chez Force India / Racing Point. Le dauphin de Max Verstappen a volé au secours de son ancien supérieur.

«Pour moi c’est trop tôt»

« C'est une décision davantage politique que basée sur des faits. Et oui, j’ai été assez surpris, étant donné le court préavis. Otmar est génial, et comme pour toute personne dans cette position, vous devez leur donner du temps. Et je pense qu’Otmar a manqué de temps pour vraiment montrer son potentiel, qui je sais est énorme car j’ai vu ce qu’il a fait dans d’autres équipes avec des budgets très limités et avec des budgets pas si limités aussi. Donc c’est dommage qu’ils se passent de lui. Pour moi c’est trop tôt, celui qui arrive dans une équipe, qui plus est à sa tête, doit avoir le temps nécessaire pour faire progresser les choses parce que tout en Formule 1 prend énormément de temps », a déclaré Sergio Pérez dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Otmar Sfaznauer regrette également qu'Alpine ne lui ait pas laissé le temps.

«Il faut du temps pour que les gens travaillent ensemble correctement»