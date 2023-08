F1 : Stupeur chez Red Bull, il annonce la fin de Verstappen

Benjamin Labrousse

Victorieux à 10 reprises cette saison (8 de ses succès ont été réalisés de manière consécutive), Max Verstappen ne semble pas près d’abandonner son titre de champion du monde. En effet, il file tout droit vers un troisième sacre mondial consécutif. Mais selon la légende finlandaise Mika Hakkinen, toutes les belles histoires ont une fin.

Seulement âgé de 25 ans, Max Verstappen s’affirme d’ores et déjà comme un des plus grands pilotes de l’histoire de la Formule 1. Le Néerlandais rayonne au sein de Red Bull, et semble bel et bien parti pour affirmer sa domination sur de nombreuses années. Car actuellement, aucun pilote ne semble en mesure de lui poser problème, pas même son coéquipier Sergio Perez pourtant doté de la même monoplace.

« Il domine la F1 comme d’autres avant lui »

« Quand on domine, ce sont les autres qui trouvent ça ennuyeux » , estime ainsi Mika Hakkinen dans des propos relayés par l’Auto Journal . « En 1998, lorsqu’on se partageait les victoires avec mon équipier David Coulthard, je n’estimais pas ça lassant du tout et je suis certain que c’est la même chose pour Max. Verstappen élève son niveau de performance et ses limites personnelles, c’est bien mais c’est facile quand on dispose de la meilleure voiture. Il domine la F1 comme d’autres avant lui. Ceux qui ne sont pas fans de Max n’apprécient pas au contraire de ses propres supporters, c’est la loi du genre ».

« Cela va-t-il durer éternellement ? Non »