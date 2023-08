F1 : Tensions chez Red Bull, le boss sort du silence

Jean de Teyssière

Chez Red Bull, tout est bien rodé. La monoplace est performance, les pilotes, dont Max Verstappen, marchent sur le championnat et la communication est maîtrisée. Mais pas pour tous. Dirigeant depuis 2005 de l'écurie Red Bull, l'Autrichien, âgé de 80 ans aujourd'hui n'a pas la langue dans sa poche, ce qui fait faire des cauchemars à Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing.

Avec Helmut Marko dans son écurie, c'est la garantie d'avoir un avis tranché. Le dirigeant autrichien s'est de nombreuses fois retrouvé au milieu de tensions au sein de l'écurie Red Bull, mais son rôle reste important dans la réussite de Max Verstappen ou Sebastian Vettel.

« Il dira une chose juste comme il la voit, il vous dira exactement ce qu’il pense »

Interrogé sur Helmut Marko, Christian Horner, le directeur de Red Bull estime, dans des propos relayés par nextgen-auto.com que : « Il dira une chose juste comme il la voit. Il vous dira exactement ce qu’il pense, ce qui, à bien des égards, ressemble beaucoup à ce qu’était Niki Lauda. Là, c’est la même génération, la même composition à bien des égards. C’est quelqu’un qui est difficile avec les pilotes juniors, mais s’ils ne peuvent pas survivre à Helmut, ils ne survivront jamais à la Formule 1. Et il en a trouvé des bons dans sa carrière, non ? Malgré ses 80 ans il est toujours à la recherche de talents. Guillaume Rocquelin est officiellement en charge de l’équipe junior, mais Helmut y contribue beaucoup. Il regarde toujours chaque session de Formule 3, chaque session de F2, chaque temps intermédiaire et suit religieusement nos jeunes talents... et les autres. »

« Helmut est le cauchemar de tout responsable de la communication »