F1 : Révolution chez Ferrari, Leclerc valide totalement

Benjamin Labrousse

Cette saison, Ferrari s’affirme comme l’une des plus grosses déceptions depuis le début du championnat du monde. Durant l’intersaison, l’écurie italienne a connu un énorme changement dans son organigramme puisque le Français Frédéric Vasseur a remplacé Mattia Binotto en tant que Team Principal de la Scuderia. Malgré des résultats mitigés, Charles Leclerc se veut confiant concernant l’impact du Français sur le long terme.

Avec seulement trois petits podiums cette saison, Ferrari est bien loin des attentes du début de saison. Après le très bon début de championnat du monde de Charles Leclerc en 2022, l’objectif de la Scuderia était de faire aussi bien cette année, d’autant que le précédent Team Principal Mattia Binotto avait été licencié afin d’introniser Frédéric Vasseur à la tête de l’équipe. Mais force est de constater que Ferrari semble actuellement bien loin du niveau de performance de Mercedes, et à des années-lumière de celui affiché par Red Bull.

« Fred a tout de suite compris quels étaient les domaines sur lesquels nous devions travailler »

Mais malgré tout, Charles Leclerc a totalement validé l'arrivée de Frédéric Vasseur chez l’écurie italienne dans des propos rapportés par NextGen-Auto . « Il s’adapte vraiment bien ! Je veux le souligner pour y avoir été, Ferrari est définitivement une bête différente d’Alfa Romeo. Il y a beaucoup plus de personnes impliquées, beaucoup plus de pression. Mais Fred a tout de suite compris quels étaient les domaines sur lesquels nous devions travailler et, oui, il fait définitivement une différence dans la manière dont il travaille évidemment » .

« Je sais que Fred travaillera très bien sur Ferrari »