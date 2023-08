F1 : Le plan de Mercedes dévoilé, Verstappen peut trembler

Jean de Teyssière

Cette saison, la domination de Red Bull ne laisse aucune place à ses concurrents. Surtout Mercedes, qui a dû reculer pour mieux sauter après l'abandon de son concept de « zéro ponton ». Un retard de plus pour l'écurie allemande qui n'a pas réussi à exister l'année dernière et qui doit se contenter cette année de regarder Red Bull tout rafler sur son passage. Mais que Lewis Hamilton se rassure, son écurie semble en avance pour cet hiver, et promet déjà une saison 2024 radicalement opposée à celle-ci.

Cette année, Red Bull écrase tout sur son passage. À la mi-saison, l'écurie autrichienne a déjà 503 points alors que son dauphin, Mercedes, n'en a remporté que 247. Une hégémonie impressionnante qui montre à toutes les autres écuries qu'il leur reste encore beaucoup de travail avant d'arriver à la hauteur de Max Verstappen. Même si une écurie y travaille.

« Nous assurer que nous avons compris toutes les leçons que nous pouvons tirer de la voiture de cette année et les transformer en bonnes choses pour l’année prochaine »

Mike Elliott, le responsable technique de Mercedes, a fait évoqué le travail effectué cette année, et à quel point il servira pour la saison prochaine, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Pour ce que nous essayons d’apprendre, et ce que nous essayons d’atteindre, je pense que nous pouvons obtenir cet apprentissage sur la voiture de cette année. Nous devons nous concentrer sur le développement hivernal, nous assurer que nous avons compris toutes les leçons que nous pouvons tirer de la voiture de cette année et les transformer en bonnes choses pour l’année prochaine. »

« J'aime à penser que nous sommes dans une bonne situation pour l’hiver »