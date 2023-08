Il recale le PSG, le clan Macron lui offre un poste

Thibault Morlain

Si le PSG a trouvé son entraîneur avec Luis Enrique, avant la nomination de l'Espagnol, on parlait notamment d'un duo Julian Nagelsmann-Thierry Henry. Le Français aurait alors pu faire son retour sur un banc de Ligue 1 après l'AS Monaco. Mais il a été révélé que Thierry Henry avait refusé cette possibilité et voilà qu'un nouveau challenge pourrait se présenter à lui.

Alors qu'on parlait de Thierry Henry comme assistant de Julian Nagelsmann au PSG, le Français aurait dit non. En effet, il avait été expliqué que l'ancien entraîneur de Monaco et Montréal visait un poste de numéro 1. C'est bien ce qui pourrait attendre prochainement Thierry Henry grâce à l'aide du gouvernement Macron.

Ça discute avec Thierry Henry

Suite à un dernier Euro Espoirs raté, Sylvain Ripoll a quitté son poste sur le banc des Bleuets. L'équipe de France Espoirs se cherche alors un nouveau sélectionneur et ça pourrait être Thierry Henry. Ce jeudi, Mohamed Toubache-Ter annonce qu'une visio aurait eu lieu entre notamment Hubert Fournier, DTN, et Thierry Henry le poste à la tête des Espoirs.

La ministre des Sports pousse

Verra-t-on alors Thierry Henry mené les Bleuets à un an des Jeux Olympiques de Paris ? Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, pousserait pour la nomination du champion du monde 1998, qui devra toutefois se délester de certains contrats publicitaires et à la télévision. Et si Thierry Henry venait à ne pas être sélectionné, c'est Jocelyn Gourvennec qui pourrait alors être le mieux placé.