Un joueur du PSG au Real Madrid avant Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé semble être destiné à terme à rejoindre le Real Madrid. Mais avant lui, une autre star du PSG pourrait l’y devancer : Keylor Navas. Il faut dire que le club madrilène vient de perdre Thibaud Courtois sur blessure, ce qui rend l'arrivée d'un gardien de but très urgente. Explications.

Kylian Mbappé est ouvertement poussé vers la sortie par le PSG. La faute à sa réticence concernant une prolongation de son contrat expirant le 30 juin 2024 au Paris Saint-Germain. Selon Sky Sports , le club parisien s’attendrait à ce que le Real Madrid dégaine une offre de transfert avant la clôture du mercato estival et ce, bien que Mbappé semble être déterminé à l’idée d’honorer son engagement contractuel envers le PSG jusqu’à son terme.

Thibaud Courtois blessé, le Real Madrid cherche un nouveau gardien

Une star du PSG serait susceptible de prendre le chemin du Real Madrid avant Kylian Mbappé. Il s’agirait de Keylor Navas, ancien gardien du club merengue de 2014 à 2019. Plus titulaire au Paris Saint-Germain depuis l’été 2022 et l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, Navas pourrait sauver la mise du Real Madrid, qui a tout juste perdu Thibaut Courtois pour ce qui pourrait être l’intégralité de la saison à cause d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Une situation qui pousse évidemment le Real Madrid à se mettre en urgence en quête d'un nouveau gardien de but.

Keylor Navas pour remplacer Courtois ? Le Real Madrid y pense !