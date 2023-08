F1 : Verstappen vise un nouveau record historique

Benjamin Labrousse

Victorieux à 10 reprises cette saison, Max Verstappen ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et vise une nouvelle victoire le 27 août prochain aux Pays-Bas. À domicile, le Néerlandais entend bien écraser de nouveau la concurrence, et pourrait même remporter sa 3ème victoire sur le mythique circuit de Zandvoort. Verstappen rejoindrait alors plusieurs pilote de légendes, et pourrait même sur le long terme dépasser les 4 victoires de Jim Clark au Pays-Bas. Retour sur les pilotes avec le plus grand nombre de victoires à Zandvoort.

1) Jim Clark : 4 victoires

S’il ne pourra pas dépasser Jim Clark cette année, Max Verstappen pourrait rejoindre le Britannique en 2024 en termes de victoire lors du Grand Prix des Pays-Bas. Pour rappel, le circuit de Zandvoort a été absent du calendrier du championnat du monde de 1986 à 2021, laissant ainsi certains pilotes légendaires absents de ce palmarès. Jim Clark a quant à lui triomphé à 4 reprises lors de ce Grand Prix. Le pilote de chez Lotus remportera trois éditions consécutives en 1963, 1964 et 1965. 3ème derrière Graham Hill et Jack Brabham en 1966, Jim Clark s’imposera de nouveau au Pays-Bas en 1967.

2) Jackie Stewart et Niki Lauda : 3 victoires

Juste derrière Jim Clark, un autre Britannique s’imposera à deux reprises à Zandvoort. Jackie Stewart remportera ainsi les éditions 1968 et 1969 du Grand Prix des Pays-Bas au volant de sa Matra. Jackie Stewart devra ensuite attendre 1973 pour s’imposer de nouveau, mais sous une nouvelle tunique. Le Britannique évoluait alors pour Tyrell, et terminera juste devant son coéquipier français François Cevert, tragiquement décédé quelques mois plus tard à seulement 29 ans. Autre pilote que Max Verstappen pourrait rejoindre en cas de succès le 27 août prochain : Niki Lauda. Le légendaire pilote autrichien s’imposera l’année suivante en 1974. Toujours chez Ferrari, ce dernier remportera également l’édition 1977, avant de connaître son dernier succès à Zandvoort en 1985 chez McLaren, et devant ainsi le dernier vainqueur du Grand Prix des Pays-Bas avant le retour de ce dernier au calendrier du championnat du monde en 2021.

3) Max Verstappen : 2 victoires

Max Verstappen ne se manque jamais à domicile. Pour le retour du Grand Prix des Pays-Bas dans le calendrier, le Néerlandais de Red Bull a remporté les deux éditions disputées en 2021 et 2022, et entend bien réaliser la passe de trois cette année. En cas de victoire, Verstappen pourrait alors dépasser les deux victoires d’Alain Prost (1981, 1984), de James Hunt (1975, 1976), de Jack Brabham (1960, 1966), d’Alberto Ascari (1952, 1953), mais également du Français Louis Rosier (1950, 1951).