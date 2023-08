Révolution en F1, Verstappen pousse un coup de gueule

Pierrick Levallet

Il arrive parfois que les Grands Prix de F1 soient perturbés par des éléments météorologiques tels que la pluie. Les pilotes de la discipline prennent ainsi quelques risques en concourant sur certaines pistes détrempées où la visibilité peut être réduite. La FIA envisage donc quelques solutions afin de limiter la casse. Mais Max Verstappen estime qu'aucun moyen ne pourra régler le problème.

Souvent, les pilotes de F1 doivent composer avec les éléments météorologiques qui ne jouent pas en leur faveur. Certaines courses peuvent par exemple être perturbées par la pluie. Avec la piste détrempée et les projections d’eau qui réduisent la visibilité, un accident est très vite arrivé. De ce fait, la F1 cherche des solutions afin de limiter les risques. Un nouveau kit aérodynamique développé par la FIA a notamment pu être testé à Silverstone il y a quelques semaines. Mais pour Max Verstappen, aucune révolution apportée par la F1 ne pourra régler ce problème.

«Sur l'autoroute, on a en fait le même problème»

« Les projections d’eau par temps de pluie ? Il est très difficile de résoudre ces problèmes. On en souffrira toujours et il y aura toujours des projections. Des roues couvertes sur une voiture de Formule 1 ne feront pas une grande différence. Le Safety Car a également envoyé trop de projections vers moi. Sur l'autoroute, on a en fait le même problème » a d’abord expliqué le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Verstappen craint un modèle NASCAR en F1