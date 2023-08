F1 : Verstappen - Pérez : Red Bull lâche un vibrant message

Benjamin Labrousse

Avec Max Verstappen en figure de proue, Red Bull semble avoir bâti une véritable dynastie dans le monde de la Formule 1. Pourtant, l’écurie autrichienne ne jouit pas toujours d’une grande réputation dans le paddock. Mais malgré un budget moins important que certaines usines de développement, Red Bull mériterait plus de reconnaissances selon son ancien pilote Mark Webber.

Tout comme l’avait réalisé Mercedes il y a quelques années, Red Bull semble en train d’asseoir sa domination sur le monde de la Formule 1. Aujourd’hui menée par son duo de pilotes Max Verstappen et Sergio Perez, la formation dirigée d’une main de maître par Christian Horner est destinée à accomplir de grandes choses, d’autant que Red Bull devrait recevoir le soutien de Ford afin de développer sa propre unité de puissance comme le précise Motorsport.com .

«Ça reste une écurie constituée de gens extraordinaires»

Dans des propos relayés par Motorsport.com , Mark Webber affirme que malgré les performances incroyables de Max Verstappen et de Sergio Perez notamment cette saison, Red Bull n’a pas la reconnaissance qu’elle mérite. « S'il s'agissait d'un constructeur, il y aurait peut-être plus d'éloges et de notoriété. En substance, ça reste une écurie constituée de gens extraordinaires, qui ont fait un excellent travail pour concevoir de magnifiques Formule 1 et remporter des titres mondiaux chez les pilotes et les constructeurs, en dominant à bien des égards » .

«Les gens oublient le niveau d'emploi apporté par Red Bull en F1»