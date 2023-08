F1 : Il rêve de détrôner Verstappen, une légende calme le jeu

Benjamin Labrousse

Si cette saison, Sergio Perez espérait réellement pouvoir concurrencer son coéquipier Max Verstappen pour le titre mondial, le Mexicain doit se faire à l’idée que le Néerlandais semble bien trop fort. Ancien champion du monde, Nico Rosberg estime que ce dernier doit abandonner tout espoir de sacre afin de retrouver sa confiance et son vrai niveau.

Max Verstappen ne possède pas d’égal. Cette saison, le Néerlandais a remporté 10 des 12 Grand Prix disputés. Seul son coéquipier chez Red Bull Sergio Perez a réussi à s’imposer en début de saison, mais depuis quelque temps, le Mexicain ne parvient pas à retrouver son niveau initial. Avec sa 2ème place obtenue à Spa-Francorchamps en Belgique, Checo espère revenir sur le devant de la scène.

«Personne ne peut être au niveau de Max»

« Je pense que Checo a en fait très bien fait ces deux dernières années et demie pour réaliser et faire ce qu’il a fait. Cela demande une grande résilience mentale parce que non seulement il a ces données, il regarde les télémétries et il vous a vous [les journalistes] tous les week-ends en lui disant ’Pourquoi n’es-tu pas au niveau de ton équipier ?’ C’est dur, à double titre. La réalité ? Eh bien, personne ne peut être au niveau de Max » , déclarait notamment le Team Principal de Red Bull Christian Horner au sujet de la rivalité Sergio Perez-Max Verstappen.

«Il est temps d'oublier ça»