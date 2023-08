F1 : Sous pression, il lâche une révélation chez Ferrari

Benjamin Labrousse

Auteure d’une saison décevante pour le moment, la Scuderia Ferrari espère pouvoir rapidement revenir à son meilleur niveau. Si parfois, Carlos Sainz et Charles Leclerc ont connu des passages à vide, l’Espagnol n’en demeure pas moins très fier de porter les couleurs de l’écurie italienne, même si chez Ferrari, la pression est double.

Ferrari peut-elle inverser la tendance d’ici la fin de saison ? Seulement 4ème du championnat constructeur, l’écurie italienne menée par Frédéric Vasseur espère pouvoir compter sur Carlos Sainz et Charles Leclerc afin de se montrer davantage performante. Régulièrement annoncé sur le départ, le pilote espagnol s’est livré sur son amour pour Ferrari.

F1 : Nouveau concurrent pour Verstappen, il sort du silence https://t.co/niVQMHPZgF pic.twitter.com/15L6e2VhqT — le10sport (@le10sport) August 11, 2023

«C'est une écurie où c'est très exigeant mentalement»

« Ferrari est un endroit fabuleux. Sur chaque circuit il y a les tifosi, il y a plus de soutien que pour n'importe quel autre pilote. À chaque Grand Prix, on est presque comme à domicile car il y a tous les fans de Ferrari à travers le monde. C'est vrai aussi que c'est exigeant, c'est une écurie où c'est très exigeant mentalement car il y a plus de pression tout autour. On a beaucoup de sponsors et beaucoup d'événements auxquels assister. Il faut être au sommet de sa carrière, je pense, pour être pleinement investi en tant que pilote Ferrari. Je pense être à ce stade. Je suis encore très jeune mais j'ai aussi de l'expérience, et j'en profite au maximum » , déclare ainsi Carlos Sainz dans des propos relayés par Motorsport.com .

«J'essaie d'en profiter autant que possible, de vivre mon rêve»