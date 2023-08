F1 : Un crack se révèle, il s’emballe totalement

La rédaction

Si cette saison, Max Verstappen ne laisse que très peu de place au doute concernant le titre mondial, un phénomène semble s’être révélé en Formule 1. À seulement 22 ans, l’Australien Oscar Piastri s’affirme comme le pilote le plus prometteur de sa génération. De quoi réellement impressionner le Team Principal de chez McLaren.

La saison dernière, un phénomène avait secoué le monde de la Formule 1. Alors que Fernando Alonso décidait de quitter Alpine pour Aston Martin, l’écurie française décidait de promouvoir son pilote réserviste Oscar Piastri. Mais l’Australien en avait décidé autrement en s’engageant finalement en faveur de McLaren. Auteur de performances remarquées lors des derniers Grand Prix, Oscar Piastri pourrait bel et bien devenir un excellent pilote dans les années à venir.

«Les performances d'Oscar sont absolument exceptionnelles»

C’est en tout cas ce qu’a affirmé le Team Principal de McLaren Andrea Stella. « Les performances d'Oscar sont absolument exceptionnelles, quand on pense qu'il est rookie. D'emblée, même en essais libres, il a été rapide immédiatement. Cela permet des synergies entre les pilotes, car tous deux peuvent voir où ils peuvent s'améliorer en prenant exemple sur l'autre. Cela élève les performances des deux pilotes. Non seulement nous sommes impressionnés, mais il y a un bénéfice net à avoir deux pilotes compétitifs, car les deux peuvent en bénéficier. La vitesse qu'Oscar parvient à déployer, on l'avait déjà vue. Ce que l'on a découvert, c'est sa science de la course » , affirme ainsi l’Italien dans des propos relayés par Motorsport.com .

