F1 : Ferrari annonce la fin du calvaire pour Leclerc

Charles Leclerc semble avoir retrouvé de la confiance. Ayant vécu un calvaire lors des deux dernières courses, notamment à Silverstone, le Monégasque a travaillé en piste pour être performant lorsque la météo change. Et si l'on en croit Frédéric Vasseur, les efforts du pilote de Ferrari ont fini par porter leurs fruits.

Troisième du Grand Prix de Belgique, Charles Leclerc avait vécu un calvaire lors des deux courses précédentes. Gêné par la météo, notamment à Silverstone, le Monégasque avait terminé neuvième puis septième. Le pilote de Ferrari avait alors décidé de travailler en piste afin de retrouver de la confiance lorsque le circuit devient mouillé. Et si l’on en croit Frédéric Vasseur, Charles Leclerc aurait mis un terme à son calvaire.

Leclerc a retrouvé la confiance sur piste mouillée

« Leclerc ? Il a eu deux courses difficiles d’affilée. Il a eu Barcelone - la qualif - puis Spielberg, ou le Canada, dans des conditions mitigées. Il voulait faire quelques tours en slicks à Silverstone sur le mouillé aussi pour avoir de bonnes sensations sans pression, sans temps au tour, et je pense qu’il l’a fait parfaitement pour retrouver ces sensations de confiance nécessaires au volant d’une F1 sur piste encore un peu mouillée et lorsque la météo change » a confié le patron de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Affaire classée !»