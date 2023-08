F1 : Verstappen dans la légende, Alonso enfin de retour

Arnaud De Kanel

A la mi-saison, Max Verstappen a déjà fait la différence et il se dirige sereinement vers un troisième titre consécutif. Le Néerlandais ne laisse rien à personne et il en a profité pour battre plusieurs records. Fort heureusement pour l'intérêt de la F1, Fernando Alonso est de retour à son meilleur niveau et il offre une micro-résistance à son rival.

Le paddock a pris congés pour un bon mois. Les pilotes profitent actuellement de leurs vacances, certains avec l'esprit plus tranquille que d'autres, comme Max Verstappen. Le Néerlandais a tout écrasé en 2023 et il ne semble pas près de s'arrêter. Derrière, la très bonne surprise se nomme Fernando Alonso.

F1 : C’est confirmé, un ancien de Ferrari va débarquer chez Alpine https://t.co/72BhUSlOKa pic.twitter.com/vZ3TLbIJae — le10sport (@le10sport) August 11, 2023

Verstappen écrit l'histoire

Max Verstappen possède la meilleure monoplace du plateau et il en profite. Largement en tête du championnat, le Néerlandais a remporté 8 Grands Prix cette saison. Après avoir égalé Ayrton Senna au nombre de victoires en carrière, Verstappen a depuis dépassé la légende brésilienne. Il porte son total à 45 succès, ce qui fait de lui le cinquième pilote le plus victorieux de l'histoire. Il a fait tomber d'autres records comme celui des victoires consécutives d'une seule et même écurie avec Red Bull et il est amené à en battre de nouveaux. Plus rien ne semble l'arrêter.

La surprise Alonso