F1 : La menace se fait sentir pour Alpine !

Arnaud De Kanel

Depuis le Grand Prix d'Autriche, une écurie revient sur le devant de la scène et ce n'est pas une bonne nouvelle pour Alpine puisqu'il s'agit de McLaren. Après un début de saison compliqué, Lando Norris et Oscar Piastri réalisent de très grosses performances pendant qu'Esteban Ocon et Pierre Gasly sont impuissants.

Au sortir d'un exercice 2022 extrêmement délicat, McLaren avait très mal débuté la saison, faute d'une voiture pas du tout performante. Alpine se frottait les mains car c'était l'écurie avec laquelle elle était programmée pour se battre pour la quatrième place du championnat constructeurs. Entretemps, Aston Martin a surpris son monde et la formation tricolore a très vite compris qu'il fallait se contenter de la cinquième place cette saison. Un objectif qui n'était en apparence pas compliqué à atteindre mais McLaren a vite réagi. En s'inspirant de Red Bull, l'écurie britannique a métamorphosé sa monoplace et Lando Norris ainsi qu'Oscar Piastri en jouissent à merveille.

McLaren revient fort

Le renouveau de McLaren est apparu en Autriche avec la très belle 4ème place de Lando Norris. Le Britannique a ensuite parfaitement enchainé en terminant deux fois deuxième derrière Max Verstappen à Silverstone puis en Hongrie pendant que son coéquipier Oscar Piastri signait une quatrième et une cinquième place. Un beau tir groupé qui a permis à McLaren d'engranger de très gros points.

Avantage McLaren à la trêve

L'addition aurait encore pu être un peu plus salée puisqu'Oscar Piastri a été malheureux à Spa où il avait été contraint à l'abandon après s'être classé second de la course sprint la veille. Malgré tout, McLaren a déjà refait tout son retard sur Alpine. L'écurie britannique passe la trêve devant la formation tricolore, à la cinquième place d'un classement constructeurs largement dominé par Red Bull. Avant le retour des vacances et le Grand Prix des Pays-Bas, Lando Norris et Oscar Piastri ont rapporté 46 points de plus à leur écurie que Pierre Gasly et Esteban Ocon. La tendance s'est clairement inversée depuis le début de saison entre les deux écuries. Il faudra compter sur McLaren pour la deuxième partie de saison et cela ne fait pas les affaires d'Alpine qui risque de revoir ses objectifs à la baisse.