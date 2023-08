F1 : Verstappe surclasse Hamilton... et Schumacher ?

Jean de Teyssière

La saison 2023 de Max Verstappen est hallucinante de facilité. Après douze Grands Prix, le Néerlandais en a remporté dix et compte 125 points d'avance sur son coéquipier, Sergio Pérez. Cette domination sans partage lui vaut de nombreux éloges de la part d'anciens grands noms de la Formule 1.

Avant le Grand Prix des Pays-Bas, durant lequel Max Verstappen voudra sûrement faire bonne figure, étant à domicile, les pilotes ont eu le droit à quatre semaines de repos, avant de rentrer dans la seconde partie de ces championnats du monde de Formule 1. Pour le moment, Verstappen vole au-dessus de tout le monde, ce qui lui vaut de nombreuses éloges appuyées.

« Max Verstappen, c’est un one man show »

Flavio Briatore, l'ancien directeur de Renault F1, estime dans des propos rapportés par nextgen-auto.com, que « C’est un ’one man show’, Max Verstappen a démontré que la différence n’est pas seulement faite par la voiture mais aussi par le pilote. Il est parti de derrière à Spa, est remonté, et a repoussé Pérez à 20 secondes. »

« Mais pour l’instant, je ne vois personne au même niveau que Verstappen »

Felipe Massa, ancien pilote de Formule 1 tient lui aussi des propos élogieux sur Verstappen : « Je pense que jusqu’en 2026, lorsque nous aurons le changement de réglementation moteur, Verstappen gagnera tout. Nous aurons des règlements égaux et Verstappen est supérieur, Red Bull est supérieur. Donc jusqu’en 2026, on peut s’attendre à ce que Verstappen remporte tous les titres. Logiquement, après cela, nous aurons un grand changement, avec tout ce qui est nouveau, et ensuite, nous devrons comprendre si Red Bull sera la même force qu’elle est aujourd’hui. Mais pour l’instant, je ne vois personne au même niveau que Verstappen. »

« À mon époque, Michael Schumacher et Fernando Alonso dépassaient tout le monde de la tête et des épaules, mais je me demande si Max n’aurait pas été meilleur »