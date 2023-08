F1 : Il écœure Hamilton et annonce comment battre Verstappen

Jean de Teyssière

Double champion du monde de Formule 1, Max Verstappen avance tranquillement vers un troisième titre consécutif. Le pilote Red Bull possède 125 points d'avance sur son coéquipier, Sergio Pérez, qui semblait pourtant armé pour se battre face au Néerlandais. Mais il n'a pas réussi à tenir la cadence et Nico Rosberg, champion du monde en 2016 avec Mercedes face à Hamilton lui explique comment faire.

Sergio Pérez avait de quoi croire en la victoire finale lors de ces championnats du monde de Formule 1 2023. Après quatre Grands Prix, plus une séance de sprint, le Mexicain en avait remporté trois, laissant penser qu'il pouvait embêter Verstappen cette saison. Mais depuis, plus rien et Sergio Pérez accuse désormais 125 points de retard sur son coéquipier...

« Il était très concentré sur ’je veux battre Max, je veux être champion’, en disant toujours cela l’hiver et il est temps d’oublier tout cela »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Nico Rosberg tente de comprendre la période de moins bien que traverse Sergio Pérez : « Il était très concentré sur ’je veux battre Max, je veux être champion’, en disant toujours cela l’hiver. Il est temps d’oublier tout cela. Week-end de course par week-end de course, séance par séance, faites un travail fantastique. Il faut se préparer au mieux, gérer les risques, faire un travail fantastique et se reconstruire comme ça. C’est de cela qu’il s’agit, c’est ce qu’il doit essayer de faire. »

