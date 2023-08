F1 : Hamilton a recalé Ferrari, une révélation tombe pour son avenir

Benjamin Labrousse

Alors qu'il est désormais âgé de 38 ans, Lewis Hamilton pourrait voir son avenir être relancé. Le septuple champion du monde ne possède plus qu’une année de contrat chez Mercedes, et bénéficie d’un intérêt de la part de Ferrari. Selon le journaliste italien Léo Turrini, Hamilton aurait récemment refusé une approche de la formation italienne, et serait même sur le point de prolonger chez Mercedes.

De quoi sera fait l’avenir de Lewis Hamilton ? Le pilote britannique parait éternel. Bien que ce dernier ne semble plus posséder son rythme d’antan, « King Lewis » reste assurément l'un des meilleurs pilotes du circuit, et il aurait même été approché par Ferrari récemment, alors que son contrat chez Mercedes expire dans un an.





Ferrari aurait formulé une offre à Hamilton

« Vasseur a fait une offre à Hamilton, je ne le nierai pas. Je pense que Vasseur sait bien que Lewis n’ira nulle part, mais il doit aussi s’assurer que Ferrari fait preuve de dynamisme. Je pense aussi que Hamilton est assez intelligent. Il sait très bien que même s’ils le paient le double à Maranello, les choses n’iront pas mieux là-bas : Ferrari n’est pas en avance sur Mercedes. Et chaque problème chez Mercedes se multiplierait chez Ferrari car il est encore plus sous les projecteurs » , déclarait ainsi le correspondant Michael Schmidt.

Hamilton va prolonger chez Mercedes