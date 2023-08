F1 : Une légende l'annonce, Verstappen est invincible

Benjamin Labrousse

Alors qu’aucun pilote ne parvient réellement à l’inquiéter cette saison, Max Verstappen semble promis à un 3ème sacre mondial consécutif. Doté de la meilleure monoplace disponible parmi les différents constructeurs, le Néerlandais semble promis à un brillant avenir, et pourrait même remporter aisément les prochains championnats du monde selon Felipe Massa.

Jusqu’où s’arrêtera Max Verstappen ? Vainqueur à 10 reprises cette saison, le pilote de chez Red Bull ne semble pas près de se reposer sur ses acquis. Car si « Super Max » possède indéniablement la voiture la plus rapide du circuit actuel, la mentalité perfectionniste du pilote néerlandais le conforte certainement dans sa domination actuelle au championnat du monde. Pour beaucoup, Verstappen est destiné à écraser la concurrence durant de nombreuses années, à la manière d’un Lewis Hamilton lors de la dernière décennie.

«Verstappen gagnera tout»

En revanche, un énorme changement de réglementation est prévu en Formule 1 pour 2026. Si l’apparition de nouvelles écuries est d’actualité, de nouvelles monoplaces devraient également voir le jour. Mais jusqu’à cette date, Max Verstappen devrait remporter tous les championnats du monde selon le légendaire pilote Felipe Massa. « Je pense que jusqu’en 2026, lorsque nous aurons le changement de réglementation, Verstappen gagnera tout. Avec une réglementation identique, Verstappen est supérieur, Red Bull est supérieur. Donc, jusqu’en 2026, nous pouvons nous attendre à ce que Verstappen remporte tous les titres » , affirme ainsi le Brésilien dans des propos relayés par F1Only .

«Pour le moment, je ne vois personne au niveau de Verstappen»